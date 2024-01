Técnico do Rio Branco celebra mais um jogo-treino de ‘luxo’ após empate com a Ponte Preta

Rio Branco e Ponte Preta empataram por 2 a 2 em jogo-treino - Foto: Rio Branco/Divulgação

Em mais um jogo-treino de “luxo”, como foi celebrado pelo técnico Valmir Israel, o Rio Branco empatou por 2 a 2 com a Ponte Preta, no último sábado (13), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Esse foi o quarto teste da equipe americanense na preparação para o Campeonato Paulista da Série A4, sendo que todos os adversários foram de divisões superiores do futebol paulista.

A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos cada. O Tigre começou melhor e, até os 25 da etapa inicial, abriu 2 a 0 com gols marcados pelo centroavante Batista, segundo apurou o LIBERAL.

O jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube americanense, mas treina com o elenco desde as primeiras semanas da pré-temporada.

Ainda no primeiro tempo, a Macaca descontou nos acréscimos. Já na segunda etapa os técnicos Valmir, do Rio Branco, e João Brigatti, da Ponte Preta, fizeram várias alterações que consequentemente diminuíram o ritmo das equipes, mas o time campineiro conseguiu chegar ao empate nos minutos finais.

“Foi muito importante para nós ter mais um jogo-treino de luxo. A gente pegou grandes jogos-treino. Tentamos ter equilíbrio nos dois períodos [contra a Ponte]. O adversário é realmente muito interessante, gerou dificuldades para nós, mas esse é o trabalho para a gente neutralizar aquilo que o adversário tem de forte”, avaliou Valmir.

Além da Ponte Preta, que se prepara para a Série A1, o Tigre também enfrentou a equipe principal do Palmeiras e foi derrotado por 4 a 0. O Alvinegro americanense ainda jogou contra duas equipes que vão participar da Série A2: o São José, com empate em 0 a 0, e o Velo Clube, com derrota por 1 a 0.

O próximo jogo-treino do Rio Branco será contra o Independente, que também irá disputar a A4. A atividade está agendada para quarta-feira (17), às 15h30, no estádio Agostinho Prada, em Limeira. A estreia do Tigre no estadual está marcada para 27 de janeiro, às 16h, contra o Penapolense, fora de casa.