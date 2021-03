Técnico de seleção feminina faz palestra para o Sub-17 do União Barbarense

O time Sub-17 do União Barbarense assistiu a uma palestra por videoconferência, na última terça-feira (16), do técnico da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, Jonas Urias. Na oportunidade, o treinador abordou sua carreira e falou sobre o ambiente da equipe nacional.

Segundo o técnico do Leão, André Bernal, Urias explicou, inclusive, como é a captação de jogadoras para a seleção. “O objetivo maior é fazer a molecada não perder o foco, por mais que a gente esteja parado presencialmente”, disse o treinador unionista.

Treinador detalhou o ambiente da Seleção Feminina Sub-20 – Foto: Divulgação / União Barbarense

Os atletas estão em home office há duas semanas, devido as restrições forçadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Eles têm realizado exercícios diariamente, sob orientação do preparador físico Emerson Bruno.

“Os treinamentos físicos mais essas palestras com profissionais do esporte, são para que eles mantenham a motivação, mantenham o foco. A gente sabe que é um momento difícil para eles”, afirmou Bernal.

Antes da paralisação, a equipe estava realizando até jogos-treinos, de olho nas competições previstas para esta temporada.