Técnico da Natação Americana comanda o Brasil em campanha histórica no Sul-Americano Juvenil

Fabio Cremonez foi o principal treinador da equipe, que bateu recorde de medalhas no torneio

Fabio Cremonez, com troféu do Sul-Americano em mãos - Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O título da seleção brasileira de natação no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos contou com o técnico Fabio Cremonez, da Natação Americana, ocupando o cargo de treinador principal. Ao lado de outros quatro profissionais, comandou a equipe que conquistou o maior número de medalhas em uma única edição do torneio, que foi realizado em Buenos Aires, na Argentina.

Cremonez foi o ‘head coach’ da seleção, expressão em inglês que significa “treinador principal”. A comissão técnica ainda contou com os técnicos Danilo Carvalho, Leandro Santos, Murilo Barreto e Rafael Souza. Sob o comando deles, a natação brasileira somou 109 medalhas e 1.080 pontos entre as categorias Juvenil A e B, tanto no feminino quanto no masculino.

Ao falar sobre a campanha, Fabio Cremonez afirmou que os jovens atletas vão dar trabalho no cenário internacional.

“Foi uma campanha histórica, com o recorde de provas ganhas e recorde de medalhas. Essa geração vai dar muito trabalho para os outros países. Estou muito feliz com o comprometimento da equipe e com essa oportunidade”, comemorou.

Além do treinador, a equipe Natação Americana foi representada por dois atletas, que conquistaram pódios e quebraram recordes: Manuela Sega e Rafael Rocha.

Competindo pela categoria Juvenil B, Manuela retorna ao Brasil com três ouros, no 100 metros peito, 50 metros peito e revezamento 4×200 metros. Ela quebrou o recorde do campeonato nos 50 metros e 4×200 metros.

Rafael, por sua vez, foi ao pódio em cinco oportunidades pelo Juvenil A. O nadador conquistou o ouro nos 50 metros borboleta e nos revezamentos 4×100 metros e 4×200 metros. Além disso, levou a medalha de prata nos 50 metros livre e foi bronze nos 100 metros livre. Em todas as provas que foi campeão, conseguiu superar o recorde do torneio.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso