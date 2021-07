Técnico comemora Murilo Sartori na prova dos 200m nas Olimpíadas: ‘é um sonho’

Fábio Cremonez, técnico do nadador de Americana, Murilo Sartori, comemorou o anúncio desta quarta-feira (21) de que Murilo vai disputar a prova individual dos 200 metros nado livre nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. “É um sonho que a gente tinha, a oportunidade apareceu”, revela.

Murilo irá disputar a prova dos 200 m nado livre no lugar do nadador Breno Correia, conforme divulgado pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

Murilo e Cremonez: sonho em dobro nas Olimpíadas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A decisão da comissão técnica, tomada em conjunto, foi de poupar Breno Correia para o revezamento 4×100 metros nado livre – uma das maiores chances de medalhas da equipe na competição.

As duas provas são disputadas nos mesmos dias, o que pode prejudicar a performance de Breno para o revezamento. A CBDA deve oficializar essa mudança nesta quinta-feira (22), e foi confirmada pelo treinador de Murilo.

Murilo Sartori foi elencado como substituto por ter ficado em terceiro lugar na Seletiva Olímpica de abril e ter atingido o índice olímpico ao fazer o tempo de 1:46.81 no Troféu Sete Colli – a FINA (Federação Internacional de Natação) exige a marca de 1:47.02 para a prova.

A reportagem tentou contato com Murilo, mas o atleta está isolado de contato com a imprensa e focado na competição, segundo relato do irmão, Lucas Sartori. O LIBERAL conversou com Cremonez, treinador do nadador americanense, sobre a sensação após o anúncio.

“Foi bem legal, nadar uma prova individual é um sonho que a gente tinha, a oportunidade apareceu. Estamos bem felizes e contentes. A expectativa é a melhor possível. Sabemos das dificuldades, do nível da competição, mas sempre esperamos nadar para o melhor e representar bem o país”, conta.

O treinador vê a participação de Murilo em prova individual como um avanço na carreira do americanense. “É importante para o Murilo dar um passo a mais na carreira. Uma prova individual, com possibilidade de boa marca, acrescenta em experiência e bagagem para o futuro”.

A primeira bateria dos 200 m nado livre ocorre no domingo, às 19h22 (horário local – 7h22 no horário de Brasília).

Se Murilo avançar, ele disputará a semifinal também no domingo às 22h37 (10h37 no horário de Brasília). A final será na segunda-feira, às 22h43 (10h43 no horário de Brasília).

Murilo conseguiu o passaporte para os Jogos Olímpicos ao se classificar para o revezamento 4x 200 m nado livre. O americanense vai nadar em parceria com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.