Técnico campeão da A4 com o Rio Branco é anunciado no União São João, de Araras

Raphael Pereira substituirá Marcos Campangnollo, também ex-Tigre, no comando do time ararense que é o lanterna do Grupo 2 da Copa Paulista

Raphael saiu do clube americanense porque a diretoria ofereceu a ele o cargo de auxiliar técnico - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O técnico Raphael Pereira, campeão com o Rio Branco do Campeonato Paulista da Série A4 deste ano, foi anunciado nesta segunda-feira (8) como o novo treinador do União São João, de Araras, que está participando da Copa Paulista. Este será o primeiro time que o profissional irá assumir após ter sido dispensado pelo Tigre em maio.

Segundo apurou o LIBERAL, Raphael saiu do clube americanense porque a diretoria ofereceu a ele, mesmo com o título, o cargo de auxiliar técnico na comissão liderada por Leandro Mehlich para a disputa da Copa Paulista. O treinador não aceitou e o vínculo foi encerrado.

Desde então, ele aguardava receber propostas. Na última sexta (5), Raphael assistiu no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, a derrota do União São João para o XV por 4 a 2. Com esse resultado, o técnico Marcos Campangnollo, que também já teve passagens pelo Alvinegro americanense, foi demitido da equipe de Araras.

Para o lugar, o técnico campeão da A4 foi escolhido pelo diretor de futebol Tiago Bernardi, outro ex-Rio Branco.

“Estou muito feliz pela oportunidade, que é muito boa para a minha carreira. É um clube tradicional, com grandes glórias e vitórias, revelou grandes jogadores. Espero fazer um bom trabalho como fiz no Rio Branco”, comentou Raphael ao LIBERAL.

O União São João é o lanterna do Grupo 3 da Copa Paulista com campanha de um empate e duas derrotas. No entanto, o time ararense está a apenas um ponto da zona de classificação. A competição também é disputada pelo Tigre, que é o líder do Grupo 4, com sete pontos.