Técnico americanense de BMX é cortado do Pan por acusação de assédio

O americanense Deivlim Balthazar, que estava convocado para ser o treinador da Seleção Brasileira de BMX Racing nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, foi cortado às vésperas da competição, após duas reclamações (sendo uma anônima) de assédio, ambas feitas neste mês de outubro.

O afastamento foi confirmado nesta sexta-feira (20) pela CBC (Confederação Brasileiro de Ciclismo) e pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) ao LIBERAL.

Deivlim Balthazar foi afastado da equipe brasileira de BMX no Pan – Foto: Arquivo / Liberal

De acordo com a confederação, as denúncias foram realizadas por meio do canal de ouvidoria e encaminhadas à Comissão de Ética da entidade, que fará a análise e o processamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por sua vez, o comitê destacou que a investigação corre em sigilo, inclusive quanto ao teor das reclamações, até a conclusão. Por conta disso, não é possível saber de que tipo de assédio tratam as denúncias.

Ao LIBERAL, Deivlim confirmou que o caso está sendo apurado e se defendeu das acusações. “Sou inocente e meu desejo é que a verdade seja esclarecida. Estou muito chateado por ter sido afastado dos Jogos Pan-Americanos, às vésperas da competição”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A reportagem conversou com um membro do Conselho de Ética, órgão autônomo do COB, que explicou que o sigilo das informações é uma das bases do trabalho de investigação. Enquanto não houver decisão sobre o caso, o profissional não pode atuar em missões do comitê.

Para o lugar de Deivlim foram inscritos os treinadores Leonardo Gonçalves e Douglas Stevaux. As primeiras etapas da modalidade estão agendadas para este sábado (21).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

ATUAÇÃO

O americanense tem trabalho destacado no BMX na cidade. Em 2021, por exemplo, ele representou como técnico o Brasil no Pan-Americano de BMX, no Peru, junto a outros dois naturais da cidade: Samuel Pereira de Oliveira e Igor Gabriel do Amaral. Todos eles integravam, na época, o ABC (Americana Bicicross Clube).

Deivlim segue como conselheiro do ABC, de acordo com o presidente da entidade, Douglas Campos. O clube explicou que irá apurar as informações e, posteriormente, emitir uma manifestação oficial sobre o assunto.