Tassia lidera o Vera Cruz Campinas em mais uma vitória na LBF

Atleta de Americana foi a cestinha e melhor jogadora no triunfo por 76 a 64 sobre a Sodiê Doces/Mesquita/LSB, no Rio

Sob a liderança da ala Tassia, de Americana, o Vera Cruz Campinas se recuperou na LBF (Liga de Basquete Feminino) com uma vitória por 76 a 64 sobre a Sodiê Doces/Mesquita/LSB, nesta terça-feira (6). As equipes se enfrentaram em Mesquita (RJ).

Cestinha do jogo, Tassia somou 19 pontos, sete rebotes e cinco assistências. O desempenho lhe rendeu o prêmio de melhor jogadora da partida.

Tassia somou 19 pontos, 7 rebotes e 5 assistências no duelo desta terça – Foto: Diego Maranhão / LBF

A atleta já havia sido a maior pontuadora nos outros dois confrontos disputados pelo Vera Cruz, com 23 pontos no triunfo por 87 a 67 sobre o AEC/Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, em 8 de março, e 24 no revés por 76 a 70 para o Blumenau, no último dia 31.

Nesta terça, o Vera Cruz venceu com uma virada no último quarto e assumiu a ponta da classificação. O time tem duas vitórias e uma derrota, assim como a Sodiê Doces, mas leva vantagem no saldo de pontos – 26 contra -1.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

“Fizemos uma grande partida, e a vitória foi muito importante, ainda mais porque vínhamos de um resultado ruim. Conseguimos colocar em prática o que estamos trabalhando, e agora é seguirmos focadas. Sabemos que as equipes da LBF têm nível muito parelho, mas precisamos estar sempre preparadas para enfrentar qualquer adversário”, disse Tassia em texto publicado pela LBF.

O Vera Cruz ainda não sabe quando será seu próximo compromisso, até por conta das alterações feitas pela liga no calendário, em virtude da pandemia. A equipe é comandada pelo técnico Élcio Ortiz, que reside em Americana, e conta com mais três jogadoras da cidade além de Tassia: Babi, Fabi e Gabriela Santos.