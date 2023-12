A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na manhã desta quinta-feira (14) a tabela e regulamento do Campeonato Paulista da Série A4 de 2024. O dérbi entre União Barbarense e Rio Branco será na décima rodada, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nessa edição do Estadual, não haverá o clássico em Americana, a não ser que as duas equipes se encontrem no mata-mata. Isso porque a nova fórmula da competição prevê a disputa da primeira fase em turno único. Assim, não haverá jogo de volta.

Jogo entre Leão e Tigre está previsto para 6 de março

A tabela provisória aponta o dérbi no dia 6 de março, numa quarta-feira, com mando do União, que recebe seus jogos no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

A tendência é que os dois times mantenham seus jogos como mandante aos sábados, às 15h, e quartas-feiras, no mesmo horário. Os clubes podem informar à FPF o dia de preferência dos jogos até a próxima quarta-feira (20). Assim, é possível que as datas sofram alterações antes do início do campeonato.

A princípio, as duas equipes entrarão em campo pela primeira vez na temporada no dia 28 de janeiro, um domingo, fora de casa. O Leão da 13 irá enfrentar o América, em Rio Preto, enquanto o Tigre terá pela frente o Penapolense, em Penápolis. As estreias em casa serão no fim de semana seguinte, contra XV de Jaú e Vocem, respectivamente.

Disputa

Os 16 times se enfrentarão ao longo da primeira fase, que será encerrada no dia 30 de março. As oito melhores campanhas se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como todo o mata-mata. As finais, por fim, estão previstas para os dias 5 e 12 de maio.

Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à Série A3, enquanto os dois piores da primeira fase serão rebaixados para a quinta divisão. Quanto ao limite de idade, que antes era de 23 anos, o regulamento esclareceu que não há um limite para contratação de atletas acima dessa idade. No entanto, cada time poderá ter até cinco jogadores por partida.

Confira a tabela do Rio Branco

1ª rodada: Penapolense x Rio Branco

2ª rodada: Rio Branco x Vocem

3ª rodada: Rio Branco x Jabaquara

4ª rodada: São-Carlense x Rio Branco

5ª rodada: Rio Branco x Ska Brasil

6ª rodada: Grêmio Audax x Rio Branco

7ª rodada: Francana x Rio Branco

8ª rodada: Rio Branco x América

9ª rodada: Rio Branco x Nacional

10ª rodada: União Barbarense x Rio Branco

11ª rodada: Taquaritinga x Rio Branco

12ª rodada: Rio Branco x Barretos

13ª rodada: Rio Branco x XV de Jaú

14ª rodada: Joseense x Rio Branco

15ª rodada: Rio Branco x Independente

Confira a tabela do União Barbarense

1ª Rodada: América x União Barbarense

2ª Rodada: União Barbarense x XV de Jaú

3ª Rodada: Francana x União Barbarense

4ª Rodada: União Barbarense x Barretos

5ª Rodada: União Barbarense x Vocem

6ª Rodada: Joseense x União Barbarense

7ª Rodada: Nacional x União Barbarense

8ª Rodada: União Barbarense x Penapolense

9ª Rodada: Grêmio Audax x União Barbarense

10ª Rodada: União Barbarense x Rio Branco

11ª Rodada: São-Carlense x União Barbarense

12ª Rodada: União Barbarense x Taquaritinga

13ª Rodada: União Barbarense x Independente

14ª Rodada: SKA Brasil x União Barbarense

15ª Rodada: União Barbarense x Jabaquara

