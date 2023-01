Sumaré Atlético Clube se articula para disputar a Bezinha neste ano

Diretoria pretende obter o AVCB já nesta próxima semana - Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O Sumaré Atlético Clube tem se articulado para disputar, neste ano, o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Inclusive, o Centro Esportivo Vereador José Pereira já passa por adequações para que a equipe possa receber seus jogos no local.

O time, presidido por Jaime Amancio da Silva, conta com o apoio da prefeitura nessa empreitada. Segundo ele, falta ainda a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A ideia é conseguir o documento na próxima semana e já enviá-lo à FPF (Federação Paulista de Futebol). A confirmação do clube no torneio vai depender do aval da entidade. Caso haja uma resposta positiva, a diretoria já participará do Conselho Técnico do torneio, que, apesar do nome, equivale à quarta divisão estadual.

Uma das motivações do clube foi a possibilidade da criação da quinta divisão em 2024. Dessa forma, os times que não disputarem a Bezinha serão, automaticamente, rebaixados. O Sumaré, então, não quer só participar do campeonato, mas também ficar entre os melhores e garantir a permanência na Bezinha.

“A gente vai fazer esforço demais, porque, em 2024, vai ter a quinta divisão. Então, a gente vai ter de jogar neste ano e se manter entre os 10 ou 16 [melhores]” afirmou o presidente.

O retorno à Bezinha, da qual o Sumaré não participa desde 2014, ainda depende de detalhes. Contudo, a equipe já garantiu que disputará as competições de base da FPF neste ano, do Sub-11 ao Sub-20. Conforme o LIBERAL noticiou em 2019, o time retornou aos gramados naquele ano, após quatro anos de inatividade.

Por enquanto, na RPT (Região do Polo Têxtil), somente o Rio Branco confirmou participação na Bezinha deste ano. O União Barbarense, que não disputa o torneio desde 2020, ainda não se manifestou publicamente sobre sua presença ou não na edição de 2023.