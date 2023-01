Sobrevivente de incêndio no CT do Flamengo, atleta de Americana acerta com o XV

O meio-campista americanense Caíke Silva, sobrevivente do incêndio no Centro de Treinamentos Ninho do Urubu, no alojamento da base do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2019, assinou seu primeiro contrato profissional com o XV de Piracicaba nesta terça-feira (17). O atleta, que completou 18 anos no último dia 10, esteve no elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e deverá ser utilizado na Série A2 do Campeonato Paulista.

Ele chegou ao clube no último ano, para atuar na categoria Sub-20. Agora, assina contrato válido até o fim de 2025 e se apresentará à equipe profissional na próxima semana. “É um sentimento único, pois foi o que sempre almejei para a minha vida, desde criança. É também uma sensação de dever cumprido, por ter alcançado esse sonho”, comemorou.

Caíke se destacou na base do Rio Branco e depois esteve no Flamengo – Foto: XV de Piracicaba / Divulgação

Na Copinha, o americanense foi o camisa 10 do time piracicabano, que chegou até a segunda fase, sendo eliminado pelo Fortaleza. “Ficou um sentimento de que poderíamos ter ido mais longe, porém não faltou entrega. Fizemos bons jogos e todos estão de parabéns”, analisou.

Com passagem pelas categorias de base do Rio Branco dos nove aos 13 anos, Caíke se destacou no Campeonato Paulista Sub-13 de 2018, jogando todas as partidas do clube na competição. Assim, chamou a atenção do Flamengo, que o convidou para um período de testes, que posteriormente resultou em sua aprovação.

Caíke foi o 10 do XV na Copinha deste ano – Foto: XV de Piracicaba / Divulgação

Em sua primeira semana como atleta da equipe carioca, aconteceu o trágico incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez adolescentes que estavam alojados no clube. Caíke foi um dos garotos que conseguiram escapar do fogo, que atingiu o alojamento enquanto os atletas dormiam.

Agora com o foco voltado ao futebol profissional, Cacá, assim apelidado nos tempos de Rio Branco, espera ser campeão com o XV. “Meus objetivos são ajudar o clube, da melhor maneira possível, e ganhar títulos com essa camisa tão pesada”, ressaltou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.