Skatista Sandro Dias, o Mineirinho, visita a região nesta semana

Um dos maiores nomes do skate brasileiro, Sandro Dias, o Mineirinho, visitará a RPT (Região do Polo Têxtil) nesta semana. Na terça-feira (26), marcará presença na Pista Municipal de Skate de Nova Odessa, e na quarta (27), estará no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste.

Promovido pelo Projeto Circuito Sesc de Esportes, o evento “Skate com Sandro Dias” tem o objetivo de promover o diálogo sobre o skate e sua cultura, assim como os benefícios para aqueles que praticam o esporte. Mineirinho é hexacampeão da Copa do Mundo de Skate e três vezes medalhista de ouro nos X Games.

Em Nova Odessa, a atividade está prevista para as 18h. A Pista Municipal de Skate fica na Avenida João Pessoa, no Jardim Europa, em frente ao Paço Municipal. Já em Santa Bárbara, o evento terá início às 9h30 e contará com alunos do Ciep Dom Eduardo Koaik. O CEU das Artes fica à Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol.

Além das duas cidades, Mineirinho irá com o projeto para Indaiatuba (28), Jaguariúna (29) e Campinas (30). *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco