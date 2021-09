SF Racing/Seme, de Santa Bárbara, leva três ciclistas ao pódio em Bauru

Três ciclistas da equipe SF Racing/Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste subiram ao pódio no Festival Brasil Ride – Warm Up, competição de mountain bike realizada entre o último domingo e terça-feira (7), em Bauru.

Sidnei Fernandes pedalou por três dias e fez o tempo de 6h15min48s – Foto: Divulgação / Seme

O destaque fica para Sidnei Fernandes, terceiro colocado na principal categoria, a Elite, com tempo total de 6h15min48s. A título de comparação, o vencedor, Gustavo Xavier de Oliveira Pereira, completou o circuito em 6h4min14s.

A equipe barbarense ainda conquistou outro terceiro lugar com Gabriel Albini Dias da Silva, na classe Júnior, e um vice-campeonato com Vitor Tofanini, na Sport Juvenil.

Sidnei e Gabriel pedalaram por três dias: 91 km no primeiro, 12,4 km no segundo e 53,8 km no terceiro. A classificação final contabiliza o tempo obtido pelos atletas na soma dos três percursos. Por outro lado, por ter disputado a modalidade Sport, Vitor competiu em apenas um dia e percorreu 40,7 km.

O evento aconteceu na Arena Brasil Ride, em frente ao Paço Municipal.