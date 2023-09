Semifinal do Gigantão começa nesta quarta-feira, no Centro Cívico

O primeiro finalista do Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, será definido nesta quarta-feira (27). Às 19h30, São Roque e Zanaga se enfrentam no Centro Cívico em partida que abre a fase semifinal da competição, que é promovida pela Secretaria de Esportes.

A equipe do São Roque chega entre os quatro melhores do Gigantão após se classificar em primeiro lugar do Grupo 12 na primeira fase. Já no mata-mata, deixou o Guanabara para trás nas quartas de final ao golear, de virada, pelo placar de 4 a 1.

Já o Zanaga, por sua vez, terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, mesmo iniciando a competição com -3 pontos devido à briga generalizada na final da edição de 2022. Nas quartas de final superou o Cidade Jardim ao vencer por 2 a 1, em duelo que reeditou a polêmica final.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, afirmou esperar partidas emocionantes na semifinal. “Estamos com uma expectativa muito boa para as semifinais do nosso Gigantão. Tivemos grandes jogos até aqui e a tendência é que os duelos sejam ainda mais disputados e emocionantes. É hora de conhecermos os finalistas da competição, contamos com a presença de todos”, disse.

A outra partida de semifinal do Gigantão será entre Bruxela e Descubra. As equipes se enfrentam na quinta-feira (28), às 19h30, também no Centro Cívico. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco