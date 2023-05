Sem vencer há dois jogos, União encara Colorado o Caieiras neste sábado

O União Barbarense busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Neste sábado, o time entra em campo para enfrentar o Colorado Caieiras, às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A partida é válida pela 6ª rodada da competição.

União Barbarense empatou sem gols com o Paulista na última rodada – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A equipe comandada por Toninho Cobra não vence há dois jogos. No período, o Leão da 13 foi derrotado pelo Ska Brasil, por 1 a 0, fora de casa; e empatou sem gols com o Paulista de Jundiaí, na última rodada, em Santa Bárbara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar dos tropeços, o União segue na segunda posição do Grupo 4, com oito pontos conquistados até o momento. Em caso de vitória neste sábado e empate ou derrota do Ska Brasil contra o Amparo, no mesmo dia, o time assume a ponta da chave novamente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O Colorado, por outro lado, vem em campanha de recuperação. Apesar de ser o lanterna, conquistou todos os seus quatro pontos nas duas últimas rodadas. Se vencer hoje, pode entrar na zona de classificação.

Luto

O União Barbarense emitiu nota informando a morte do ex-presidente e ex-diretor do clube Nivaldo Batagin, aos 85 anos. Neste sábado, antes do jogo contra o Colorado, será prestada uma homenagem com um minuto de silêncio. A nota diz ainda que a diretoria lamenta a morte e emite suas condolências aos familiares.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.