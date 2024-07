Sem Sub-20 do Rio Branco, Americana fica fora do futebol nos Jogos Regionais 

Representando a cidade, base do Tigre foi campeã no ano passado; clube diz que não foi convidado e secretário alega série de fatores

O futebol de Americana não estará presente na 66ª edição dos Jogos Regionais da 4ª região, que começam nesta quinta-feira (18), em Bragança Paulista. Campeã em 2023, a modalidade era representada até então pela equipe Sub-20 do Rio Branco, mas não foi inscrita para o torneio deste ano.

Na edição passada, o município se sagrou campeão ao vencer Limeira, que foi representada pelo Sub-20 da Internacional. A equipe americanense contava com jogadores como o zagueiro Júlio Ferraz, o lateral-esquerdo Murilo Natanael e o atacante Erick, que hoje fazem parte do time profissional do Tigre. Erick, inclusive, entrou em campo nesta Copa Paulista, na derrota por 2 a 1 para o Capivariano.

Americana é a atual campeã do futebol nos Jogos Regionais – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

De acordo com o secretário de Esportes de Americana, Pedro Peol, o futebol ficou de fora por uma série de motivos. “Alguns fatores impossibilitaram a participação desta modalidade, como a idade de alguns jogadores e também por questões de trabalho de outros atletas. Mas o futsal vai participar e com chance de medalha”, disse ao LIBERAL.

O Rio Branco, por sua vez, foi procurado e afirmou que não foi convidado pela prefeitura para representar a cidade na edição deste ano. A equipe vive um momento de reformulação nas categorias Sub-17 e Sub-20 após a saída de Raphael Pereira, que era coordenador da base a partir do Sub-15, após a Série A4 do Campeonato Paulista. Atualmente ele é treinador do União São João, de Araras.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara d’Oeste, a Secretaria de Esportes passou por algo semelhante nos últimos anos. Com a pausa das atividades da categoria Sub-20 do União Barbarense, o município passou a formar a própria equipe para a disputa dos Jogos Regionais.

“Tradicionalmente, nós entrávamos com o time Sub-20 do União, mas desde o ano passado acabou a categoria. Então a gente faz uma seleção dos campeonatos que a gente promove, no Sub-17 e Sub-20. O time é da molecada nossa, aqui da cidade, time 100% barbarense”, explicou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.