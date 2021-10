Sem Luis Antonio, Rio Branco define vaga nas quartas contra o Catanduva

01 out 2021 às 19:50 • Última atualização 01 out 2021 às 19:51

Desfalcado do meia Luis Antonio, o Rio Branco define seu futuro no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, neste sábado (2). A equipe enfrenta às 15 horas o Catanduva, no estádio Décio Vitta, em Americana, pelo jogo da volta das oitavas de final.

Basta um empate para que o Tigre garanta uma vaga nas quartas. Isso porque, por ter melhor campanha na competição, a equipe americanense avança de fase em caso de igualdade no placar agregado. Na partida de ida, em Catanduva, os times empataram em 0 a 0.

Tigre empatou em 0 a 0 com o adversário na partida de ida – Foto: Fran Zanini / Catanduva FC

Uma eventual classificação também abre a possibilidade do retorno dos torcedores ao DV, o que poderá acontecer a partir do próximo dia 4, conforme foi anunciado pelo governo estadual.

Nesta sexta-feira, ao LIBERAL, a FPF (Federação Paulista de Futebol) comunicou que os clubes vão discutir a retomada do público nos estádios durante o conselho técnico das quartas de final.

“A torcida é um fator determinante para qualquer clube. Sabemos da força do Tigre, da força da torcida que o Rio Branco tem. Com certeza, vai ser o 12º jogador e vai nos ajudar bastante”, disse o treinador Bira Arruda.

No duelo deste sábado, o técnico não terá à disposição o camisa 10 Luis Antonio, jogador com maior número de participações diretas em gols no Rio Branco, com cinco gols e três assistências na temporada.

O atleta, que torceu o tornozelo no último confronto, continua em tratamento no DM (Departamento Médico). Renan e Cristiano disputam sua vaga. Se tiver condições, o atacante Marquinhos Trindade também entrará nessa briga – até esta sexta, ele ainda era dúvida, devido a uma entorse no joelho.

“O Luis é um jogador mais meia de ligação, mas acredito que o Cristiano tenha também essa característica. E o Renan já é um pouquinho mais de contenção”, afirmou o comandante.

Apesar dessas incertezas, Bira acredita num melhor desempenho em comparação ao jogo passado, em virtude do gramado. “O gramado deles é muito pesado, com grama alta. Tivemos chuva, tivemos vento. Acredito que, no nosso gramado, a corre mais, e nós já estamos acostumados. Com certeza, a casa nos favorece”, declarou.

Ficha técnica:

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Bruno Luiz, Cristiano e Nicola; Rodney, João Celeri e Rodrigo Pelé. Técnico: Bira Arruda.

CATANDUVA

Luis Felipe; Matielo, Madruga, Almeida e Lucas Moraes; Diego e Léo Marques; Bryam, Bertuol, Iacovelli e David. Técnico: Rafael Stucchi.

ÁRBITRO: Kleber Canto dos Santos.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 15 horas, em Americana (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).