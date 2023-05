Seleção cubana de handebol feminino treina em Santa Bárbara d’Oeste

Delegação cubana foi recebida nesta terça-feira (16) pelo prefeito do município, Rafael Piovezan - Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

A seleção cubana de handebol feminino está em Santa Bárbara d’Oeste se preparando para as seletivas classificatórias do Campeonato Mundial e Jogos Pan-Americanos da categoria, que acontecem neste ano. A delegação foi recebida nesta terça-feira (16) pelo prefeito do município, Rafael Piovezan (MDB).

Também receberam a equipe cubana o secretário de Esportes, Vinícius Furlan, e o presidente da Liga de Handebol do Estado de São Paulo, Rogério Aparecido Pinto. As atletas ficarão na cidade até o dia 28 deste mês, realizando treinos e amistosos no Ginásio Municipal J.J Bellani, no Jardim Itamaraty.

“Nos sentimos honrados com a escolha de Santa Bárbara d’Oeste para a preparação da seleção. Nossa cidade recebe atletas de alto rendimento, que disputam os maiores campeonatos da modalidade. Isso demonstra a qualidade da estrutura esportiva barbarense e vai ao encontro de todos os investimentos que realizamos para a implantação de novos espaços de treinamento e também de bem-estar e lazer. Isso tudo é qualidade de vida”, disse Piovezan.

A seletiva para o Mundial será disputada a partir de 1 de junho, na Groenlândia, enquanto a competição será na Dinamarca, Noruega e Suécia. Para o Pan-Americano, que será em outubro, no Chile, a seletiva acontecerá em junho, em El Salvador.