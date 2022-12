Segundo jogo de Claus na Copa tem 28 faltas e quatro cartões amarelos

Árbitro barbarense comandou o apito na vitória por 2 a 1 do Marrocos sobre o Canadá, nesta quinta

Todos os cartões foram para a seleção norte-americana - Foto: Fifa / Divulgação

O barbarense Raphael Claus marcou 28 faltas e distribuiu quatro cartões amarelos em seu segundo jogo na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira. Ele comandou o apito na vitória por 2 a 1 do Marrocos sobre o Canadá.

Segundo as estatísticas divulgadas pela Fifa, o árbitro deu 14 faltas para cada lado. Os cartões, no entanto, foram todos para a seleção norte-americana.

Com o auxílio dos assistentes Danilo Simon e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, o barbarense também marcou quatro impedimentos para cada lado – o trio inteiro é brasileiro.

O jogo valeu pela terceira e última rodada do Grupo F. O Marrocos ficou em primeiro lugar na chave, com sete pontos, e avançou à segunda fase pela primeira vez desde 1986. O Canadá, por outro lado, acabou eliminado. A equipe se despediu da competição sem nenhum ponto conquistado.

Claus já havia apitado a goleada da Inglaterra para cima do Irã, por 6 a 2, na primeira rodada. Ele foi o primeiro brasileiro a entrar em campo na Copa.