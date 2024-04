Segunda rodada do Gigantinho, em Americana, conta com diversas goleadas

A segunda rodada do Gigantinho Campo, competição voltada às categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12, contou com goleadas nos gramados de Americana. Os jogos aconteceram no sábado (6) e domingo (7), nos campos do Centro Cívico, São Vito, Santa Maria e São Manoel.

Em todas as categorias, as maiores goleadas ficaram por conta do Projeto FC, no Sub-8, e Ipiranga, no Sub-10. Ambos os times venceram seus jogos por 12 a 0, contra Instituto Jr Dias B e São Roque, respectivamente.

Gigantinho é disputado nas categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12 – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

No Sub-12, o maior resultado ficou por conta da equipe do Cidade Jardim, que venceu o Parque Gramado por 11 a 0. No próximo fim de semana, serão disputadas as partidas da terceira rodada no Centro Cívico, São Vito e Ipiranga.

“Tivemos um final de semana recheado de gols no Gigantinho e foi muito bacana ver a entrega das crianças dentro de campo. A próxima rodada vai definir os times que avançam ao mata-mata e a expectativa é de disputas acirradas e muita emoção”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do Gigantinho:

2ª rodada – Sábado, 06/04

Sub-8

Instituto Jr Dias – A 3 x 8 Colorado

Ipiranga 3 x 0 São Roque (WO)

Morada do Sol 1 x 9 Na Cara do Gol

Projeto FC 12 x 0 Instituto Jr Dias – B

Camisa 10 – A 1 x 1 Camisa 1

São Manoel – A 0 x 0 Projeto Praia Azul

Sub-10

Instituto Jr Dias – A 8 x 1 Colorado

Ipiranga 12 x 0 São Roque

Morada do Sol 1 x 3 Na Cara do Gol

Projeto FC 6 x 0 Instituto Jr Dias – B

Camisa 10 – A 8 x 1 Camisa 1

São Manoel – A 1 x 1 Projeto Praia Azul

2ª rodada – Domingo, 07/04

Sub-12

Camisa 10 – A 7 x 0 São Vito

Cidade Jardim 11 x 0 Parque Gramado

Camisa 10 – B 1 x 0 Projeto FC

Estrela Azul 0 x 4 Colorado

São Manoel 3 x 0 Instituto Jr Dias

Aesca 2 x 1 Na Cara do Gol

Bola na Rede 3 x 0 Camisa 1

Unidos 0 x 0 Morada do Sol

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle