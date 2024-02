Segunda edição do Torneio de Verão reúne 4,5 mil pessoas na Praia dos Namorados

Cerca de 4,5 mil pessoas passaram pela orla da Praia dos Namorados durante o fim de semana, para a segunda edição do Torneio de Verão de Americana. Realizada no sábado (24) e no domingo (25), a competição teve disputas em diferentes modalidades de esportes na areia, com mais de 200 atletas.

Segunda edição do evento ocorreu neste final de semana, na Praia dos Namorados – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O primeiro dia do Torneio de Verão foi de futevôlei masculino e misto, enquanto no domingo o dia foi de vôlei de praia. Além de troféus e brindes, algumas categorias renderam dinheiro às duplas melhores colocadas, com premiação chegando a R$ 1 mil.

No futevôlei, a categoria A+B foi vencida pela dupla Esquerda e Mandela, seguida por Léo e Willian. Na categoria iniciante, o primeiro e segundo lugares foram das duplas Vinícius e Walkinho e Patrick e Daniel, respectivamente. Na estreante, quem levou a melhor foi o duo Juliano e Buchecha, enquanto na categoria misto o primeiro lugar foi de João Amorim e Amanda.

Evento contou com a presença de mais de 200 atletas – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

No vôlei de praia, por outro lado, Luiz e Bonilha formaram a dupla campeã da categoria masculino, com Flávio e Eduardo em seguida. Já no feminino, Aninha e Carol faturaram o primeiro lugar, enquanto Jéssica Borges e Elessandra ficaram em segundo.

Por fim, o misto 4×4 ficou com o time Malangos, composto por Tatiana, Cahe, Dábila e Leandro. De forma prévia, todas as 296 vagas disponíveis haviam sido preenchidas, com participantes de Americana e de outras 30 cidades. No entanto, a Secretaria de Esportes não divulgou se todos os inscritos disputaram as partidas.

Além dos jogos

Além da disputa em quatro quadras de areia, o evento contou com tenda de hidratação e mesa e frutas para os atletas. Ainda teve arquibancadas, praça de alimentação e espaço kids para os visitantes, assim como atrações musicais. O prefeito Chico Sardelli (PV) marcou presença no dia de abertura.

“O incentivo à prática das modalidades, de atividade física em geral, é parte importante do nosso governo desde o início. Parabéns aos competidores e ao público que compareceu para prestigiar nosso evento”, disse Chico.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.