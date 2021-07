Sediada em Americana, seleção de badminton garante 2 atletas em Tóquio

A Seleção Brasileira de badminton, que está sediada em Americana desde 2018, terá dois representantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio: Ygor Coelho e Fabiana da Silva. A apresentação dos atletas que defenderão o País no Japão aconteceu nesta quarta-feira (30).

Representantes da equipe nacional estiveram reunidos em evento – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Representantes da equipe nacional estiveram reunidos no Nohotel, onde concederam uma entrevista coletiva virtual. Ygor, porém, participou do evento à distância, diretamente da Dinamarca, onde ele treina. Neste ano, ele vai para sua segunda Olimpíada – em 2016, disputou o torneio no Rio de Janeiro.

Fabiana, por sua vez, fará sua estreia na competição. Natural de Niterói, ela mora em Americana há três anos, desde o início dos treinamentos na cidade – as atividades ocorrem no ginásio do bairro Nova Americana.

“Estou muito feliz por ter conseguido a classificação. Estou treinando para fazer o meu melhor em Tóquio e representar o País da melhor forma possível”, disse.

O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e a secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezente, também estavam presentes no Nohotel.

Odir destacou o êxito do trabalho realizado pela seleção no município. “É um trabalho que começou no governo do Omar Najar (MDB) e está dando continuidade no governo do Chico Sardelli (PV), e a gente está vendo resultados”, afirmou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O acordo entre a CBBd (Confederação Brasileira de Badminton) e a Secretaria de Esportes prevê que a equipe poderá utilizar a estrutura do Nova Americana pelo menos até o fim deste ano. “A gente fica feliz em ver que, apesar de toda a dificuldade, a nossa cidade ainda consegue manter esse celeiro de atletas”, afirmou.