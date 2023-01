Secretaria de Esportes resolve problema que motivou instalação de arame farpado

Pasta adquiriu uma malha de ferro para coibir as invasões na quadra de ginástica do Centro Cívico

Serviço de solda foi executado voluntariamente - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Secretaria de Esportes de Americana resolveu nesta quarta-feira o problema que, conforme o LIBERAL noticiou na última terça, havia motivado a instalação de arame farpado na quadra de ginástica do Centro Cívico.

O arame visava coibir invasões de vândalos e foi comprado por ginastas que utilizam o local. Eles colocaram o material num vão entre as quadras de ginástica e de handebol, que ficam no mesmo ginásio.

Após a reportagem do LIBERAL, a Secretaria de Esportes adquiriu uma malha de ferro em parceria com uma empresa, retirou o arame e colocou o material novo no lugar. O serviço de solda foi feito voluntariamente, de acordo com a pasta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A partir do momento que a gente ficou sabendo, fomos lá, tiramos esses arames e já colocamos o material necessário, junto com uma empresa amiga nossa”, afirmou o secretário Marcio Leal nesta quinta, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O ginásio, mesmo após ter passado por reforma entre 2021 e 2022, também sofre com goteiras. No entanto, Leal prevê que, em até dois meses, o telhado estará arrumado. Segundo ele, o problema só não pode ser resolvido agora por conta de trâmites legais.