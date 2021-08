Evento ainda não tem data para acontecer, mas inscrições já estão abertas e se encerram no próximo dia 11

A Secretaria de Esportes de Americana se prepara para a realização de um novo evento na cidade: o 1º Desafio 1×1 de Futebol Society. A competição ainda não tem data para acontecer, mas as inscrições já estão abertas e se encerram no próximo dia 11.

Interessados podem retirar a ficha de inscrição de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na Secretaria de Esportes, sediada no Centro Cívico. A participação custa um quilo de alimento não perecível.

No torneio, cada equipe terá um jogador de linha e um goleiro. Existem quatro categorias, todas mistas: Sub-12 (nascidos em 2009, 2010 e 2011), Sub-14 (nascidos em 2007 e 2008), Sub-16 (nascidos em 2005 e 2006) e Livre (nascidos até 2004).

Menores de 18 anos deverão apresentar autorização por escrito assinada pelos pais ou responsável legal, junto à ficha de inscrição. Segundo a secretária Grasiele Rezende, o local do campeonato só será definido após a confirmação do número de participantes.

Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com secretaria por meio do telefone (19) 3406-6111.