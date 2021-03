Secretaria de Esportes de Americana vai realizar campeonato de Fifa 20

Competição começa no dia 3 de maio e será realizada de forma online, em dois consoles: Playstation 4, Playstation 5 e Xbox One

A Secretaria de Esportes de Americana vai promover, a partir de 3 de maio, um campeonato do jogo eletrônico de futebol Fifa 20. Toda a disputa será online, com cada um em sua casa, segundo a chefe da pasta, Grasiele Rezende.

Haverá competição tanto para Playstation 4, Playstation 5 e Xbox One. As inscrições poderão ser feitas entre 5 e 16 de abril pelo WhatsApp, por meio do contato (19) 98951-9431, ou presencialmente na secretaria, com horário agendado.

Para participar, a pessoa deve doar um quilo de alimento não perecível – Foto: Divulgação / EA Sports

A participação custa um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue na sede da secretaria, localizada no Centro Cívico. Após o encerramento das inscrições, a pasta vai destinar todas as doações para entidades assistenciais de Americana e para o Fundo Social de Solidariedade.

No ato da inscrição, cada participante deverá dizer em qual console vai jogar. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a secretaria por meio do telefone (19) 3406-6111.