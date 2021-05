Secretaria de Esportes de Americana lança projeto de exercícios em casa

Visando a prática de atividade físicas sem aglomeração durante a pandemia, a Secretaria de Esportes de Americana lançou nesta segunda-feira (10) o projeto “Fique em casa e treine com a gente”, que vai oferecer vídeos com aulas de alongamento, preparação física, exercícios técnicos e didáticos de diversas modalidades.

O vídeos serão disponibilizados às terças e quintas e substituem as aulas presenciais que eram oferecidas pela secretaria antes da pandemia. O material é produzido pelos professores da pasta e pode ser acessado no site da Prefeitura de Americana, de maneira gratuita.

Os primeiros vídeos oferecidos nesta terça serão de xadrez e ciclismo, enquanto na quinta serão disponibilizadas aulas de vôlei e mais uma vez de xadrez (segunda aula), além de um material ginástica artística.

“Como devemos evitar aglomeração e ainda não podemos voltar a realizar as aulas, o vídeo foi uma maneira que encontramos para estimular as pessoas a fazerem atividades físicas em casa, sem nenhum custo. A pessoa vai poder acessar a hora que quiser e fazer as aulas de casa”, disse a secretária de Esportes, Grasiele Rezende.