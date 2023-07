SB estreia nos Jogos Regionais com bronzes no badminton e vitória no vôlei

O badminton masculino conquistou as duas primeiras medalhas para Santa Bárbara d’Oeste nos Jogos Regionais. Nesta segunda-feira (3), em Mococa, a dupla formada por Rafael Pizzi e Rogério Roque assegurou os bronzes por equipes e em dupla.

Além do Badminton, que segue em disputa por equipes e no individual, Santa Bárbara d’Oeste estreou na competição no ciclismo e no vôlei feminino, que venceu Atibaia por 2 sets a 0.

Rafael Pizzi e Rogério Roque conquistaram o bronze em Mococa – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Confira os primeiros adversários e confrontos de Santa Bárbara nos Jogos Regionais:

Ciclismo

Provas durante o dia todo. Competições seguem nesta terça-feira (4).

Badminton masculino livre

Santa Bárbara d’Oeste medalha de bronze nas duplas, com Rafael Pizzi e Rogério Roque – competições seguem por equipes e no individual.

Vôlei feminino (até 21 anos)

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Atibaia, Leme e Aguaí

Segunda-feira (3) – Santa Bárbara d’Oeste 2 x 0 Atibaia

Terça-feira (4), 19 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Leme.

Tênis masculino livre

Santa Bárbara d’Oeste estreia na competição na terça-feira (4), em jogo da 2ª rodada, aguardando pelo vencedor do confronto entre Vinhedo x Casa Branca.

Futsal masculino livre

Santa Bárbara d’Oeste, Caconde, Amparo e Iracemápolis

Terça-feira (4), 14h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Iracemápolis.

Vôlei feminino começou com vitória nos Jogos Regionais – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Futsal feminino livre

Santa Bárbara d’Oeste, Rio Claro e Amparo

Terça-feira (4), 15h45 – Santa Bárbara d’Oeste x Amparo.

Vôlei masculino livre

Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Pedreira

Terça-feira (4), 16 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Pedreira.

Futebol masculino

Santa Bárbara d’Oeste, Mococa e Vinhedo

Competições a partir de quinta-feira (6).

Ginástica artística

Competições a partir de quinta-feira (6), em São José do Rio Pardo.

Handebol masculino (até 21 anos)

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Mococa, Rio Claro e São José do Rio Pardo. Jogos a partir de quinta-feira (6).

Basquete masculino (até 21 anos)

Santa Bárbara d’Oeste, Indaiatuba e Leme

Competições a partir de quinta-feira (6).

Biribol

Santa Bárbara d’Oeste, Araras, São José do Rio Pardo e Casa Branca

Competições a partir de sexta-feira (7).

Judô masculino

Torneio por equipes – Santa Bárbara d’Oeste x Santo Antônio do Jardim

Competições a partir de domingo (9).

Vôlei de praia masculino

Santa Bárbara d’Oeste, Santa Gertrudes, Jaguariúna e Mogi Guaçu

Competições a partir de domingo (9).

Neste ano, Santa Bárbara d’Oeste é representada nos Jogos Regionais em 17 modalidades, com delegação formada por 190 pessoas entre atletas e equipes de apoio. A delegação barbarense está alojada na EMEI “José Barreto Coelho”.