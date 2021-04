Sartori fica em 3º nos 400 m e volta a brigar por vaga olímpica nesta terça

O nadador americanense Murilo Sartori ficou em terceiro lugar nos 400 metros livre, na Seletiva Olímpica Brasileira, nesta segunda-feira (19), o que não foi suficiente para ele conseguir a vaga nos Jogos de Tóquio. No entanto, ele volta a brigar por classificação nesta terça, no Rio de Janeiro.

Murilo representa a equipe Natação Americana – Foto: Ricardo Sodré e Satiro Sodré / SSPress / CBDA

O atleta de 18 anos ainda vai disputar mais duas provas no evento qualificatório para as Olimpíadas: os 200 m livre, nesta terça, e os 100 m livre, na quinta. Em ambas, Murilo também brigará por um lugar nas equipes de revezamento que vão representar o País no Japão.

Nos 400 m, ele fez o tempo de 3min51s32. Apenas os dois primeiros colocados poderiam se classificar para as Olimpíadas, desde que atingissem o índice, de 3min46s78.

Somente o vencedor, o carioca Guilherme Costa, conseguiu essa proeza, ao cravar 3min45s85. O vice-campeão, o gaúcho Fernando Scheffer, completou a prova em 3min47s77.

Dois veículos transmitem a Seletiva pela internet: a TV CBDA e o Canal Olímpico do Brasil. Também há transmissão pela TV, por meio da BandSports.

Murilo representa a equipe Natação Americana na competição, que acontece no Parque Aquático Maria Lenk, e está acompanhado do técnico Fabio Cremonez.