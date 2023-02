Saretta descobre problema raro na cabeça após desmaio, mas se recupera

O ex-tenista americanense Flávio Saretta, de 42 anos, viveu um drama nos últimos oito dias. Conforme relatou nas redes sociais, ele desmaiou no último dia 31 e descobriu, numa tomografia, um problema raro que poderia tirar sua vida. O ex-atleta, então, precisou passar por cirurgia, que, nas palavras dele, “foi um sucesso”.

Emocionado, Saretta falou sobre a situação nesta quarta-feira (8), quando recebeu alta do Hospital São Luiz Morumbi, em São Paulo, onde estava internado. Ele ressaltou que, agora, está bem. “Foram oito, nove dias de muita dureza no hospital, de muito medo também, mas deu tudo certo”, declarou, em vídeo.

Segundo ele, o exame detectou uma ligação de uma artéria com uma veia, o que é raro e poderia resultar num AVC (Acidente Vascular Cerebral). “Se eu não tivesse desmaiado, eu não saberia que tinha isso na cabeça, e poderia ser fatal.”

O americanense também destacou o risco da cirurgia. Apontou, inclusive, que poderia ter perdido a visão. “Estou renovado para encarar os novos desafios”, comentou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Saretta disse ter desmaiado durante um treino na esteira. Na queda, bateu a cabeça e ralou o joelho, que ficou machucado. Ele esteve apagado por cerca de cinco segundos, acordou carregado por dois treinadores da academia e foi direto para o setor de urgência do hospital.

Na unidade, o ex-tenista passou por uma bateria de exames. Quando ele fez a tomografia, a equipe médica achou algo diferente no cérebro. Houve, então, um segundo exame, que identificou essa ligação da artéria com a veia.

Flávio Saretta falou sobre problema de saúde no Instagram – Foto: Reprodução / Instagram

Desde então, Saretta permaneceu internado. Ele destacou que ainda não se sabe quando esse problema surgiu. “Ainda estou um pouco baleado, me recuperando.”

O americanense disse ter passado pelo maior susto de sua vida. “Momentos difíceis, momentos que não esquecerei jamais. Gratidão pelas orações, pelo carinho e atenção de todos do hospital São Luiz do Morumbi, todos médicos, enfermeiros e enfermeiras, Dr. Thiago Abud e sua equipe, que fizeram a cirurgia com todo carinho e atenção”, agradeceu o ex-tenista, que já chegou ao posto de 44º melhor jogador do mundo.