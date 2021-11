Sarah Martins, de Americana, conquista título paulista de tênis de mesa

A americanense Sarah Martins, de 16 anos, conquistou o título da categoria Juventude no Paulistão de Tênis de Mesa, neste fim de semana. Seu irmão, Frederico, de 11 anos, também subiu ao pódio no evento, com o segundo lugar na classe Super Pré-Mirim. O torneio aconteceu em Guarulhos.

Sarah, Frede e Frederico marcaram presença em Guarulhos neste fim de semana – Foto: Divulgação

Por terem ficado entre os quatro melhores de suas categorias, os dois conquistaram uma vaga na seleção paulista. Portanto, eles vão representar o Estado no Campeonato Brasileiro que será realizado entre 4 e 12 de dezembro, em Joinville (SC). No Paulistão, ambos competiram pelo Ituano.

Nesta temporada, os americanenses têm se destacado até mesmo no cenário nacional. Sarah é a sexta colocada no ranking brasileiro da categoria Juventude e a 26ª na Absoluto A, que reúne as principais atletas da modalidade.

Frederico, por sua vez, aparece em quarto na Super Pré-Mirim e foi vice-campeão pan-americano Sub-11 no mês passado, no Equador, onde integrou a seleção brasileira. Os dois irmãos são treinados pelo pai, Frede Martins.