São Roque elimina Zanaga e fará final do Gigantão contra o Bruxela

Equipe derrotou o atual campeão nos pênaltis; decisão será no sábado, no Décio Vitta

Jogadores do São Roque comemoram classificação à final - Foto: Gustavo Tomazeli

O São Roque é o segundo finalista do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, realizado pela Secretaria de Esportes de Americana. Na noite de terça-feira, no Centro Cívico, a equipe derrotou o atual campeão Zanaga nos pênaltis, por 5 a 3, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Com a classificação, a equipe irá enfrentar o Bruxela na final, que será sábado, às 15 horas, no Estádio Décio Vitta.

O pênalti que sacramentou a vitória do São Roque foi cobrado por Felipe Valdívia, jogador que conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, no último sábado, com o União São João de Araras. Na fase mata-mata, o São Roque já havia eliminado o Guanabara nas quartas de final, ao vencer por 4 a 1.

O palco da final foi anunciado nesta quarta-feira, pelo prefeito Chico Sardelli (PV), nas redes sociais. “Quero anunciar em primeira mão que neste sábado, às 15 horas, no Estádio Décio Vitta, acontece a final do Gigantão entre Bruxela e São Roque. Parabéns a todos os times que participaram do campeonato e que vença o melhor”, afirmou.

Para chegar ao jogo decisivo, o Bruxela eliminou o River Plate nas quartas e o Descubra na semifinal. A grande decisão terá entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. O montante arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. O secretário de Esportes, Marcio Leal, convocou a população para comparecer ao estádio.

“A expectativa é de um grande espetáculo, com duas equipes que fizeram excelentes campanhas e alcançaram a final com muitos méritos. Convidamos toda a população a acompanhar e contribuir com alimentos para o Fundo Social. Será um dia de muita emoção e solidariedade”, disse. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves