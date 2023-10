Luiz Eleoterio, meia do São Jerônimo/Bruxela, e Schumaquer, goleiro do São Roque, participaram do Caderno de Esportes da Rádio Clube - Foto: Gustavo Tomazeli/Rádio Clube

O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, de Americana, terá um novo campeão neste sábado. A partir das 14 horas, os invictos São Roque e Bruxela entram em campo no Estádio Décio Vitta para encerrar a edição de 2023 do torneio. A entrada é gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Os dois finalistas ainda não perderam na competição. Ao longo da campanha, o São Roque se classificou em primeiro no Grupo D, com quatro vitórias em quatro jogos.

No mata-mata, goleou o Guanabara por 4 a 1 nas quartas de final e, nos pênaltis, eliminou o Zanaga na semi. O técnico da equipe, André Moura, prega pés no chão para a decisão.

“A equipe está focada e preparada para essa grande final do Gigantão 2023. Nossa trajetória não foi nada fácil até agora e sabemos das dificuldades que enfrentaremos diante da forte equipe do Bruxela. O São Roque é time de tradição e temos a obrigação de representar bem o nosso bairro”, disse.

O Bruxela também foi líder na primeira fase, com três vitórias em quatro jogos no Grupo C. Na eliminatória, venceu o River Plate por 2 a 0 nas quartas de final e repetiu o placar na sequência, ao despachar o Descubra na semifinal. O treinador do time, Christiam Costa, conhecido como “Cris, a lenda”, espera um grande jogo na decisão.

“Vai ser uma partida equilibrada. É complicado falar, só dentro de campo para saber o que vai acontecer. Teremos um espetáculo que, quem for assistir, pode ter certeza que vai sair todo mundo aplaudindo e contente. E que vença o melhor”, afirmou.

Luiz Eleoterio, meia do São Jerônimo/Bruxela, e Schumaquer, goleiro do São Roque, participaram nesta sexta do Caderno de Esportes da Rádio Clube (AM-580). A emissora transmite o jogo de hoje a partir das 14 horas. Os alimentos doados na entrada serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves