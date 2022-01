São Paulo relembra despedida de Telê Santana no Décio Vitta, em Americana

Último jogo da carreira do falecido treinador foi realizado há exatos 26 anos, com empate entre Rio Branco e Tricolor

Há exatos 26 anos o falecido treinador Telê Santana dava adeus ao futebol. E sua despedida aconteceu em Americana, no estádio Décio Vitta, com empate por 1 a 1 entre Rio Branco e São Paulo. O jogo, que marcou o fim de uma era, foi relembrado pelo Tricolor do Morumbi nas redes sociais, nesta quinta-feira (27).

Naquele 27 de janeiro de 1996, Marcos Assunção abriu o placar para o Tigre, aos 31 do segundo tempo, em cobrança de pênalti.

Guilherme deixou tudo igual seis minutos mais tarde, com o sexto gol olímpico da história são-paulina. A equipe paulistana só voltou a marcar um gol olímpico 21 anos depois, em 2017, com o peruano Cueva.

Na semana seguinte àquela partida de 1996, que valia pelo Campeonato Paulista, Telê sofreu uma isquemia cerebral que o afastou dos gramados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o jornalista e historiador Claudio Gioria, autor do “Almanaque do Rio Branco – O embaixador de Americana”, o confronto chegou a ser interrompido pela chuva no final do primeiro tempo. “Caiu o mundo em Americana”, conta.

Ficha técnica, segundo o “Almanaque do Rio Branco – O embaixador de Americana”:

RIO BRANCO

Júlio Cesar; Polaco (Nélson), Balu, Jonílson e Adriano Luís; Marcos Assunção, Norberto, Marco Antônio Boiadeiro e Aritana; Zé Roberto e Betinho (Marcelo Sergipano). Técnico: Cláudio Duarte.

SÃO PAULO

Zetti; Edinho, Pedro Luís, Gilmar e André Luiz; Donizete, Edmilson, Sandoval e Aílton (Guilherme); Almir e Valdir. Técnico: Telê Santana.

GOLS: Marcos Assunção aos 31’/2ºT (Rio Branco); Guilherme aos 37’/2ºT (São Paulo).

ÁRBITRO: Francisco Dacildo Mourão.

CARTÕES AMARELOS: Jonílson, Marcos Assunção, Marco Antônio Boiadeiro e Adriano Luís (Rio Branco); Gilmar, André Luiz e Zetti (São Paulo).

PÚBLICO: 4.431 torcedores.

RENDA: R$ 41.515.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).