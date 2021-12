São Jerônimo/Bruxela e River disputam título do amador em Americana

Chegou a hora da verdade para São Jerônimo/Bruxela e River Plate. As duas equipes vão definir neste domingo, às 14 horas, quem será o grande campeão da Copa Inver de Futebol Amador de 2021. A final vai acontecer no Centro Cívico, em Americana, e a entrada do público será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Os dois melhores times do torneio chegam à final depois de fazerem excelentes campanhas. O River Plate perdeu apenas um jogo, enquanto o São Jerônimo/Bruxela não saiu de campo derrotado nenhuma vez.

São Jerônimo/Bruxela chega à final da competição de forma invicta – Foto: Divulgação

O confronto coloca uma equipe acostumada a decisões contra um time recém-criado. O tradicional São Jerônimo, campeão amador de 2011, uniu forças com o Bruxela para a disputa do torneio e busca agora conquistar o primeiro título pós-unificação.

Já o River Plate, comandado pelo técnico Wilson Filho, o Wilsinho, terá a chance de levar o troféu na primeira vez que disputa o amador americanense.

River Plate participa pela primeira vez de um campeonato municipal – Foto: Divulgação

“Estamos muito felizes por disputar uma final. São cinco meses de clube e chegamos ao patamar de estar entre os dois melhores times da cidade”, afirmou Wilsinho.

O treinador espera que os seus jogadores entrem em campo felizes e com alegria para jogar futebol. “Mas, claro, com sangue no olho em busca do título”, ressaltou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antônio da Silva Martin, o Gutão, técnico do São Jerônimo/Bruxela, sabe que a decisão não será fácil, mas tem total confiança em sua equipe. “Respeitamos a equipe adversária, mas o nosso objetivo é ser campeão. Não chegamos à final à toa e não estamos de brincadeira”, afirmou.

Ficha técnica:

SÃO JERÔNIMO/BRUXELA

Charles; Higor, Juninho, Alagoano e Pablo; Daniel Almeida, Raul, Rafael e Willian; Vinícius e Daniel Simões. Técnico: Gutão.

RIVER PLATE

Vitor; Waguininho, Gean, Diogo e Isac; Pablo, Bibi e Diego Macedo; Vilão, Drops e Nego Love. Técnico: Wilsinho.

LOCAL Centro Cívico, às 14 horas, em Americana (SP).