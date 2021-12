São Jerônimo/Bruxela vence River Plate e conquista o título da Copa Inver

O grande campeão da Copa Inver de Futebol Amador de Americana em 2021 é o São Jerônimo/Bruxela, que fez 1 a 0 contra o River Plate na final do campeonato, na tarde deste domingo (19), em duelo realizado no Centro Cívico. A equipe terminou a disputa invicta.

O gol da vitória foi do camisa 3, Juninho, já no final do segundo tempo, o que tornou a disputa ainda mais emocionante, segundo Antônio da Silva Martin, o Gutão, técnico do time vencedor.

Jogadores do São Jerônimo/Bruxela comemoram a conquista deste domingo – Foto: Divulgação

“Como sempre, foi emocionante. Mas deu tudo certo. Eles jogaram bem e tiveram várias oportunidades de fazer gol, mas o goleiro do River Plate também foi muito bem”, contou.

Os dois melhores times do torneio fizeram excelentes campanhas. Buscando o troféu pela primeira vez, o São Jerônimo/Bruxela não foi derrotado nenhuma vez, enquanto o River Plate perdeu em apenas duas oportunidades ao longo do campeonato.

Equipe terminou a disputa invicta – Foto: Divulgação

O time vencedor nasceu da união do tradicional São Jerônimo, campeão amador de 2011, com o Bruxela, para a disputa do torneio. Segundo o treinador, a união deve permanecer após a vitória.

“O time foi montado na amizade”, afirmou Gutão, ressaltando a contribuição de jogadores profissionais e ex-profissionais.

Além da festa em campo, a equipe também realizou arrecadação de alimentos para doação neste domingo, conseguindo 370 kg de alimentos, onze litros óleo e dois litros de leite.