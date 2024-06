Santa Bárbara terá aulas de futebol gratuitas para 100 alunos do Jardim Esmeralda e Jardim das Palmeiras

Projeto "Futebol - Extensão Escola" atenderá crianças de 7 a 12 anos no município

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta terça-feira (11) o lançamento do projeto “Futebol – Extensão Escola” para crianças do município. O programa levará aulas de futebol gratuitas para alunos de 7 a 12 anos do Jardim Esmeralda e Jardim das Palmeiras.

No Jardim Esmeralda, serão contemplados os alunos do Complexo de Esportes e Qualidade de Vida, que terão aulas às segundas e quartas-feiras. Já no Jardim das Palmeiras, serão atendidos alunos da Nova Área de Bem-Estar e Lazer e Arena Esportiva, às terças e quintas-feiras.

Projeto “Futebol – Extensão Escola” levará aulas gratuitas para crianças de Santa Bárbara – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma grande satisfação lançarmos mais um projeto social em nossa cidade. O esporte é uma importante ferramenta de transformação social e, mais do que nunca, as ações do tipo realizadas em Santa Bárbara d’Oeste são referência na região”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A prefeitura ainda não divulgou quando as aulas terão início. Além da Secretaria de Esportes, participam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco