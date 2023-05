Santa Bárbara d’Oeste recebe Festival Paralímpico do CPB neste sábado

Santa Bárbara d’Oeste recebe neste sábado (20) a primeira edição do Festival Paralímpico de 2023. Realizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), o evento acontece de forma simultânea em 120 locais do Brasil. O festival será no Ginásio J. J. Bellani, ao lado do Parque Araçariguama, a partir das 8h30.

O Festival Paralímpico tem como público-alvo crianças e jovens deficientes que possuem entre 8 e 17 anos. O objetivo é promover uma experimentação esportiva que permite aos participantes simular a prática de modalidades paralímpicas como atletismo, vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas e badminton.

Para o diretor de desenvolvimento esportivo do CPB, Ramon Pereira, o evento pode servir para os jovens como porta de entrada ao esporte. “O nosso objetivo é mostrar as modalidades para os participantes e despertar neles a vontade de praticar esportes diariamente. É uma forma de impactarmos suas vidas, de forma positiva”, disse.

Já o secretário de Esportes de Santa Bárbara, Vinícius Furlan, celebrou a realização do festival no município. “Muito feliz em receber um evento tão especial e grandioso quanto este. Fruto do empenho dos nossos técnicos e atletas. Vamos nos esforçar para honrar essa confiança e fazer uma excelente edição em 2023”, afirmou.

Ao todo, são 250 vagas gratuitas para a edição de Santa Bárbara e todas já foram preenchidas. Em todo o País, a expectativa do CPB é reunir mais de 16 mil participantes, com 80% do público sendo formado por pessoas com deficiência física, visual e/ou intelectual, enquanto e os outros 20% dos inscritos de pessoas sem deficiência (acompanhantes de atletas que necessitam deste apoio).

