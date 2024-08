Santa Bárbara recebe o 2º Festival de Capoeira Infantil neste domingo - O Liberal

Ação acontece em alusão ao mês da capoeira e será encontro entre escolas do município, a partir das 9h

Santa Bárbara d’Oeste recebe neste domingo (25), a partir das 9h, o 2º Festival de Capoeira Infantil. A atividade será no Ginásio Djaniro Pedroso, no Centro, em uma parceria das secretarias de Cultura, Esportes e Educação para celebrar o mês da capoeira.

A idealização é dos grupos ACMCA (Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro), Grupo África e Moriá Brasil. O evento contará com crianças de escolas do município como Dona Bininha, Projeto Cidadania, Projeto Ser, Projeto Semear do Mainá, assim como Cieps de Santa Bárbara.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Será uma oportunidade única para as crianças demonstrarem as habilidades desenvolvidas ao longo do ano, reforçando valores como respeito, disciplina e cooperação, que são fundamentais na prática da capoeira”, disse Silvia Motta, coordenadora pedagógica da ACMCA.

“Objetivo é reforçar que a capoeira é uma arte brasileira, patrimônio imaterial brasileiro. Receberemos mestre e capoeirista de outras regiões para que juntos possamos fortalecer nossa arte, que é uma ferramenta fundamental para combate ao racismo”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.