Santa Bárbara é selecionada para o programa ‘São Paulo Olímpico’

Santa Bárbara d’Oeste foi uma das escolhidas em todo o Estado para contar com o programa “São Paulo Olímpico”, iniciativa do Governo de São Paulo que tem o objetivo de descobrir novos talentos na rede de ensino, investindo em estrutura e capacitação de profissionais.

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) participou do evento ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis. O investimento será de R$ 150 milhões com a capacitação de 600 professores de educação física.

“Trataremos o esporte desde a base, iniciando um trabalho com as crianças, descobrindo novos talentos e formando cidadãos”, afirmou Piovezan.

Além de Santa Bárbara, o “São Paulo Olímpico” será implementado em forma de projeto-piloto em Araçatuba, Birigui, Campinas, José Bonifácio, Limeira, Lins, Novo Horizonte, Piracicaba e São José do Rio Preto, com modalidades como atletismo, basquete, futsal, handebol, judô e vôlei.

As ações serão divididas em três etapas. A primeira consiste na iniciação esportiva para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Aqueles que se destacarem serão encaminhados aos Centros de Formação Esportiva a partir do 6º ano.

Posteriormente, eles poderão ser direcionados para treinamento de alto desempenho. “A ligação entre esporte e educação será cada vez mais forte. Quantos talentos temos espalhados pelo Estado? Se dermos incentivo, eles vão aflorar. E essa turma vai fazer as bandeiras de São Paulo e do Brasil tremularem mais alto”, destacou Tarcísio.

“O objetivo é formar atletas olímpicos e investir no esporte como política pública. Vamos trabalhar a sociedade e seu sentido de cidadania desde os primeiros anos”, acrescentou Helena Reis.