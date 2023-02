Santa Bárbara d’Oeste recebe jogos da Copa Casa nesta quinta-feira

O estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, receberá nesta quinta-feira (9) a disputa pelas últimas vagas na semifinal da 18ª Copa Casa, campeonato de futebol organizado pela Fundação Casa, que é destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

Os jogos serão realizados no estádio Antônio Guimarães – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo a própria Fundação Casa, entrarão em campo os times dos centros socioeducativos de Botucatu, Lins, São Carlos e Franco da Rocha, com confrontos a serem definidos por sorteio antes de a bola rolar.

As duas melhores equipes se juntarão aos times das unidades Bela Vista e Santo André II, que já estão classificados para a semifinal, que ainda não tem data e local de disputa definido. As equipes que chegaram na fase atual foram vencedoras de suas respectivas etapas regionais.

A Copa Casa é realizada anualmente desde 2005, com exceção a 2021, quando não houve edição do torneio devido à pandemia de Covid-19. Os jogos acontecem preferencialmente em gramados profissionais, a fim de possibilitar a experiência aos adolescentes que desejam em seguir carreira no esporte.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.