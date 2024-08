Salão comercial está sendo construído em área do Décio Vitta que foi vendida

Um salão comercial está sendo construído em uma área de esquina entre a Avenida Carmine Feola e a Rua Vitório Furlan, no terreno do estádio Décio Vitta, em Americana. O espaço pertencia ao Rio Branco até 2020, quando o clube o vendeu para pagar dívidas trabalhistas.

O terreno conta com 3 mil metros quadrados e fica ao lado do portão principal para a entrada de torcedores em dias de jogos. Na época da venda, o lote foi adquirido pela Alvorada Prado Empreendimentos Imobiliários, pelo valor de R$ 1,7 milhão, parcelado em 34 vezes. A reportagem procurou a empresa, mas não obteve retorno.

Salão comercial está sendo construído em terreno vendido do Décio Vitta – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A área do Décio Vitta foi vendida antes do plano de recuperação judicial do Tigre – o pedido foi aceito pela Justiça de Americana no início de 2023. Em março deste ano, o plano foi aprovado por unanimidade na AGC (Assembleia Geral de Credores), enquanto a homologação do resultado foi feita em maio.

No processo, o clube apresentou R$ 266,5 mil em dívidas trabalhistas, enquanto R$ 6,4 milhões eram equivalentes a outras classes. Neste último caso, o pagamento foi aprovado mediante a cessão de dois terrenos nos arredores do estádio. Somados, os espaços possuem uma área de 5,8 mil metros quadrados.

‘Paliativo que nós tivemos’

Em entrevista ao LIBERAL no início deste mês, o presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo, falou sobre as áreas que o clube perdeu por conta de dívidas do passado.

“É triste a gente ter que entregar áreas que foram adquiridas pelo Rio Branco, mas é uma situação emergencial porque o clube não tem receita. Se tivessem pensado lá atrás em fazer receita, hoje não estaríamos perdendo áreas, mas só fizeram dívidas. Foi o paliativo que nós tivemos”, disse.

“A gente diminui um pouco o patrimônio que nós temos, mas ele não é dilapidado ao todo”, disse. “São situações passadas que, infelizmente, nós não temos que lamentar. Temos que fazer daqui para frente e tentar o crescimento do clube”, completou.

Em campo

Dentro das quatro linhas, o Rio Branco ainda sonha com a classificação para o mata-mata da Copa Paulista. Após encerrar sua participação na primeira fase na última rodada, o Tigre terá de torcer contra o Capivariano neste fim de semana, quando o alvinegro folga.

Em caso de tropeço da equipe de Capivari contra o Red Bull Bragantino, o clube americanense estará garantido nas oitavas de final. Caso contrário, o Rio Branco cairá para o 4º lugar do Grupo 4 e dependerá dos resultados de todos os outros grupos para avançar com o coeficiente de melhor 4º colocado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin