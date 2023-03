Ronaldinho Gaúcho vai participar do Jogo dos Famosos em Americana

Evento será realizado no dia 23 de abril, no estádio Décio Vitta, e tem apoio da prefeitura

Melhor jogador de futebol do planeta em 2004 e 2005, o pentacampeão mundial Ronaldinho Gaúcho vai desfilar seu talento em Americana no dia 23 de abril, no estádio Décio Vitta. Ele participará do Jogo dos Famosos, que ocorre pela primeira vez na cidade.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (1º) pela prefeitura, apoiadora do evento, e pelo organizador Marcio Granada, que já havia promovido o Jogo dos Famosos em Limeira, no dia 4 de fevereiro, também com a presença de Ronaldinho.

Ronaldinho será o destaque do Jogo dos Famosos em Americana – Foto: Barcelona / Divulgação

O evento é uma iniciativa do vereador Juninho Dias (MDB), que foi quem tratou do assunto com Granada. “Foi um sucesso em Limeira. Por esse motivo encontrei o Marcio”, afirmou o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

Nesta quarta, os dois alinharam detalhes com o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice Odir Demarchi (PL) e o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, no Paço Municipal.

Segundo Leal, além de Ronaldinho, haverá outros atletas com história no futebol. Eles vão enfrentar a Seleção de Americana, que será montada pela Secretaria de Esportes em parceria com Juninho.

De acordo com o secretário, o horário e outras informações devem ser definidos até esta sexta, mas o evento deve começar às 10h. “Um grande espetáculo aqui na cidade de Americana”, disse Leal.

Parte da renda será destinada ao Fundo Social de Solidariedade do município, que também vai receber alimentos doados pelas pessoas presentes – a organização vai pedir 1 kg por pessoa. “Um evento de peso”, ressaltou Chico. Ele prometeu prestar todo apoio que puder para o evento.

Odir também comemorou a vinda do jogo para o município. “É uma coisa bonita que vai ser, principalmente para as crianças”, comentou.