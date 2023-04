Ronaldinho e amigos derrotam o time de Americana no Jogo dos Famosos

A equipe comandada pelo campeão do mundo Ronaldinho Gaúcho bateu a equipe de Americana pelo placar de 13 a 8 na manhã deste domingo (23), durante o Jogo dos Famosos, realizado no campo do Rio Branco, o Estádio Décio Vitta.

A partida reuniu diversas celebridades e esportistas, como o campeão de boxe Acelino Popó Freitas, Mc Daniel, Marcos Assunção, Túlio Maravilha, Amaral, Macedo, Felipe Prior e muito mais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Marcado para começar às 11h, o jogo teve um atraso de cerca de meia hora até o grande nome do jogo, Ronaldinho, entrar em campo. Enquanto isso, a movimentação no gramado era grande, com fãs esperando para tirar fotos e conseguir autógrafos.

Equipe comandada pelo bruxo venceu o time de Americana por 13 a 8 – Foto: Gustavo Tomazeli – Rádio Clube

Durante o jogo, a equipe formada por Ronaldinho e amigos bateu a equipe montada para representar Americana pelo placar de 13 a 8 com direito a gol de cavadinha do Bruxo e destaque para Mc Daniel, que saiu de campo no meio do segundo tempo carregado pelo fãs.

O estádio recebeu um bom público durante o jogo, além de políticos e autoridades de Americana e região.

Denis Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana, Chico Sardelli, prefeito de Americana, Odir Demarchi, vice-prefeito e Gilson Bonaldo, presidente do Rio Branco – Foto: Gustavo Tomazeli – Rádio Clube

No Décio Vitta, Chico Sardelli (PV), prefeito de Americana, lembrou da época em que foi eleito presidente do Rio Branco na década de 80 e enalteceu o fim de semana esportivo, com jogo do Rio Branco no sábado (22) e o Jogo dos Famosos neste domingo com a aproximação de celebridades e esportistas do público presente na cidade.

O Secretário de Esportes, Márcio Henrique Leal, comemorou a movimentação na cidade. “É uma alegria ter um grande jogador como o Ronaldinho Gaúcho, esse bruxo que está aqui na cidade de Americana. Ontem movimentou toda a cidade e hoje o nosso estádio lotado para ver esse grande jogo. É uma grande alegria para todos nós.”

Thiago Barreto, diretor de marketing do Rio Branco, lembrou a estreia do Tigre no sábado e comemorou a realização do evento neste domingo. “Final de semana importante, estreia do clube no Campeonato, com um empate apesar das adversidades do jogo, porem um começo de um trabalho a ser evoluído ao longo do torneio. A visita dos famosos e principalmente o Ronaldinho é bacana, exaltando nosso Estádio e nossa cidade, com bom público presente, foi uma satisfação ao clube poder recebê-los”, afirmou!

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Nem tudo é festa. Apesar do clima de descontração e comemoração em campo com a reunião de amigos, celebridades e ex-atletas, uma cena chamou a atenção no início do jogo, que demorou para começar por conta da multidão que estava em campo. Nesse tempo de espera, uma pessoa passou mal e precisou ser socorrida pela ambulância. Apesar do pronto-atendimento da equipe médica que estava no estádio, o veículo do resgate não conseguiu deixar o local com tanta facilidade, uma vez que muitos carros estavam estacionados impedindo a saída do veículo. Durante o jogo, o locutor solicitou que os proprietários retirassem os carros o mais rápido possível para que o resgate pudesse deixar o local, mas a saída só foi possível após a ambulância voltar para o gramado e interromper a partida até que o caminho fosse liberado.