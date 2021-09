Rodney aguarda liberação da FPF para estrear pelo Rio Branco

Atacante foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (2) e disse ter acreditado no projeto do Tigre

O Rio Branco ainda aguarda liberação por parte da FPF (Federação Paulista de Futebol) para que possa promover a estreia do atacante Rodney, reforço confirmado pela diretoria nesta quarta-feira (1º).

O jogador, que pertence ao Velo Clube, chegou ao Tigre por empréstimo, foi anunciado oficialmente nesta quinta e já deu entrevista ao departamento de marketing.

Rodney chegou ao Tigre por empréstimo – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

“Espero contribuir com o meu futebol dentro de campo e buscar o nosso objetivo, que é a classificação. Recebi o convite do Tiago, de toda a diretoria, e acreditei no projeto”, disse o atleta de 23 anos, que também pediu apoio à torcida riobranquense.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Nesta temporada, ele já havia defendido o Velo no Campeonato Paulista da Série A2 e o Patrocinense-MG no Brasileiro da Série D. Agora, o atacante se junta ao elenco do Tigre no Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a diretoria ressalta que Rodney “é muito veloz e atua pelos dois lados do campo”. Com ele, o Rio Branco passa a ter 24 jogadores inscritos na competição.