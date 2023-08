Rodada de vários gols agita Gigantão durante o fim de semana

A segunda rodada do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, foi disputada no último sábado (12). O destaque do fim de semana ficou por conta dos 19 gols marcados em oito jogos disputados da primeira divisão. Se somados aos gols da segunda divisão, as redes foram balançadas 49 vezes.

Na primeira divisão, a média foi de 2,3 gols por partida no sábado. A principal vitória foi do River Plate, que derrotou o Parque Gramado por 4 a 0. O sábado ainda contou com Zanaga fazendo 2 a 0 no Guanabara, Mirandola 2 a 1 no Real Santa Fé e Cidade Jardim 2 a 0 no Faixa Preta, além dos empates de Novo Mundo e Unidos Mathiensen, em 0 a 0; Bruxela e Descubra, em 2 a 2; e Zanaga FC e Parná, em 0 a 0; assim como Guarani e Malucos da Praia, que ficaram no 2 a 2.

Gigantão teve mais uma rodada no final de semana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na terça-feira (8) houve a segunda rodada noturna da primeira divisão do Gigantão, que contou com vitória do Barrocos por 1 a 0 contra o Guanabara e o empate por 1 a 1 entre Faixa Preta e Cantareira. A terceira rodada terá início já nesta terça-feira (15), com mais dois jogos no período da noite.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Às 19h se enfrentam River Plate e Bruxela, enquanto às 21h jogam Parque Gramado e São Vito. Ambos os jogos serão no Centro Cívico.

Já na segunda divisão, a terceira rodada foi disputada no domingo (13), com destaque para as goleadas de Benedettos no Monte Verde, por 5 a 1; do Sporting ZNC no Atlético Jardim dos Lírios, por 4 a 0; e do Deportivo Boer sobre o Predador, por 4 a 0.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A rodada ainda teve Santa Cruz vencendo o Lírios City, por 3 a 1; Liverpool batendo o América I, por 2 a 0; o América II superando o Estrela Azul, por 1 a 0; e Paysandu ganhando do Grêmio Horizonte, por 2 a 1; além dos empates entre Lions e Unidos do São Luiz, por 1 a 1; e Boa Vista e Atlético Guanabara, em 2 a 2.

A quarta rodada da segundona será no domingo (20), com nove partidas. Os jogos terão início às 8h e às 10h e serão disputados em cinco campos diferentes.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.