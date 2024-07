Rio Branco visita São Bento podendo disparar na liderança da chave

Tigre está dois pontos à frente do adversário, vice-líder do grupo; último confronto entre as equipes foi há 10 anos

O Rio Branco tem a oportunidade de disparar na liderança do Grupo 4 da Copa Paulista neste domingo (7). Às 10h, a equipe americanense enfrenta o São Bento, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela quarta rodada da competição. As equipes não se enfrentam há uma década.

Na tabela de classificação, o Tigre ocupa a primeira posição da chave, com seis pontos. Logo atrás, o São Bento aparece na vice-liderança, com quatro pontos e um jogo a menos. Assim, em caso de vitória do alvinegro de Americana, a equipe irá se isolar ainda mais no primeiro lugar. No entanto, se o Azulão vencer o jogo, assumirá a liderança do grupo.

Em caso de vitória, Rio Branco vai a nove pontos e dispara na liderança do Grupo 4 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Embalado após a vitória por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, em casa, o técnico do Rio Branco, Leandro Mehlich, deve manter a escalação da equipe que foi titular no Décio Vitta. Os jovens Luan Labiuc e Murilo Camara, que receberam chances e agradaram, devem seguir como titulares no gol e na zaga, respectivamente.

O meio-campista David Lazari, que retornou ao clube na quinta-feira (4), já treinou com a equipe foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Sendo assim, está apto para reestrear com a camisa alvinegra e deve ser uma opção ao menos no banco de reservas, neste primeiro momento.

Possível escalação

Assim, uma possível escalação do Rio Branco conta com Luan Labiuc; Fernando Dias, Murilo Camara (João Duarte) e Paim; Vinícius, Grigor, Kayllan, Felipe Muranga e Gustavo; Vitinho (Vagninho) e Luan Carioca (Marcus Uberaba). Caso Lazari já seja escalado como titular, uma possibilidade é que seja na vaga de Vitinho, com Muranga jogando à frente.

Nesta sexta-feira (5), o diretor de futebol do Tigre, Thiago Gentil, celebrou o bom início de Copa Paulista da equipe americanense. “Começamos bem, fazendo um grande trabalho. A gente fica feliz, porque sabemos que estamos em um grupo muito forte, com equipes qualificadas e de divisões acima da nossa. Por enquanto somos líderes, mas tem muita coisa pela frente. É continuar trabalhando, almejando sempre o melhor”, disse.

Retrospecto

Em toda a história, Rio Branco e São Bento se enfrentaram 19 vezes, com retrospecto de quatro vitórias do Tigre, seis empates e nove derrotas. O último confronto aconteceu há 10 anos, pelo Campeonato Paulista Série A2 de 2014. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1, no Décio Vitta.