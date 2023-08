O Rio Branco decide neste sábado (19) seu destino no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15 horas, o Tigre enfrenta o Penapolense, no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis. O duelo é válido pela última rodada da 3ª fase e, para se classificar às quartas de final, basta um empate.

Vice-líder do Grupo 14, com sete pontos, o Rio Branco estará no mata-mata caso termine o jogo conquistando um ponto. Isso porque o Penapolense é 3º colocado, com seis pontos, e precisa vencer para ultrapassar o Tigre e terminar entre os dois primeiros. O líder Catanduva, com 11, já está classificado, enquanto o lanterna Jabaquara, que tem dois, está eliminado.

Para o duelo decisivo, o técnico Valmir Israel não terá à disposição o lateral-direito Einstein e o meia Gui Marques, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Na defesa, Williams Bahia continuará com a titularidade, enquanto o meio-campo é uma incógnita. Nicolas, que havia retornado de lesão recentemente, ficou fora do último jogo. Outras opções são Marcellinho e Luigi.

“Estamos nos preparando bem psicologicamente para um jogo de suma importância para nossa sequência. Sabemos que é um adversário que precisa única e exclusivamente da vitória e nós temos duas situações, que é vencer ou, na pior das hipóteses, empatar. Temos que conscientizar os atletas da importância do foco e da concentração, para não termos nenhum desequilíbrio durante o jogo”, disse.

“Obviamente, pressão a gente vai sofrer, mas precisamos saber sofrer e, no momento certo, aproveitar a oportunidade. Então é dentro desse trabalho que a gente vai procurar ir para lá, fazer um jogo bastante sustentado no sentido de muita garra e vontade, para superar um adversário que vai se expor e deixar oportunidades”, completou Valmir.

O outro jogo do grupo é Jabaquara e Catanduva, no mesmo horário, em Santos. Nas quartas de final, os confrontos serão definidos pela classificação geral; por exemplo, o classificado com melhor campanha enfrentará o de pior, o dono da 2ª melhor campanha jogará contra o time de 2ª pior, sucessivamente.

