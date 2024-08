Rio Branco visita lanterna Red Bull Bragantino podendo garantir classificação antecipada

O Rio Branco volta a campo neste sábado (3), podendo garantir a classificação ao mata-mata da Copa Paulista com uma rodada de antecedência. Às 17h, o Tigre enfrenta o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Grupo 4 do torneio. A partida terá transmissão da Rádio Zé (76.3 FM e AM 580).

Para garantir a vaga antecipada às oitavas de final, o alvinegro terá de vencer e contar com um tropeço do Capivariano, que encara o líder Primavera também neste sábado, às 15h. Apesar da condição favorável na tabela, o Rio Branco vem de uma sequência de três jogos sem vitórias.

No primeiro turno, Rio Branco venceu o Bragantino por 2 a 1 – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (17)

A última vez que a equipe americanense somou os três pontos foi justamente diante do Bragantino, pela terceira rodada da fase de grupos. Na ocasião, o Tigre venceu por 2 a 1, com gols de Vitinho e Felipe Muranga. Na última rodada, empate em 1 a 1 contra o Capivariano. Com oito pontos, o Rio Branco está na terceira posição da chave, atrás de Primavera, que tem 12, e São Bento, que tem nove.

O Massa Bruta, por sinal, é a única equipe do grupo que ainda não venceu, amargando a lanterna com apenas dois pontos conquistados e um saldo de gols de -6. Apesar da situação delicada, o time tem um jogo a menos que os adversários e a matemática ainda permite uma classificação ao mata-mata.

Reforços são dúvida

Para o duelo deste sábado, o técnico Leandro Mehlihc dificilmente contará com o lateral-esquerdo Vinício Evangelista e com o meia Nelson Júnior, que foram contratados nesta semana. Isso porque uma falha no sistema da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem impedido os clubes de registrar novos jogadores.

Além deles, o volante Flávio, que foi titular diante do Capivariano, sofreu uma entrada durante a partida e teve novo problema no tornozelo. Com um problema na coxa, David Lazari também segue fora da equipe e deve retornar apenas em um eventual mata-mata.

Sandro e Marcus Uberaba, que iniciaram o último jogo e se destacaram, devem ser mantidos. Desta forma, uma possível escalação do Rio Branco conta com Sandro; Fernando Dias, Paim e Murilo Camara; Vinícius (Raynan), Grigor, Kayllan, Felipe Muranga e Gustavo; Wagninho e Marcus Uberaba.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.