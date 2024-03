Rio Branco visita Joseense e pode se classificar já neste sábado

Com uma vitória, Tigre de Americana estará confirmado no mata-mata da Série A4 com uma rodada de antecedência

O Rio Branco pode garantir a classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista da Série A4 já neste sábado (23). Às 15h, a equipe entra em campo contra o Joseense, no estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela 13ª rodada da competição. Em caso de vitória, o Tigre estará garantido no G8 com uma rodada de antecedência.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar de ser de São José dos Campos, o Joseense manda suas partidas em Guaratinguetá, devido ao custo menor.

O time americanense vem de vitória por 2 a 0 diante do XV de Jaú, no meio de semana, e chega embalado. Além da classificação, um triunfo pode levar o Rio Branco para a terceira posição, de acordo com o restante da rodada. Atualmente, o Tigre está em sexto lugar, com 21 pontos.

Para o duelo deste sábado, o técnico Raphael Pereira não terá à disposição o atacante Batista, autor de um dos gols no último jogo, que foi expulso por reclamação. Além dele, o volante Flávio recebeu o terceiro amarelo e está fora.

Se vencer, Rio Branco estará classificado ao mata-mata – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por outro lado, a equipe terá o retorno do também volante Grigor, que cumpriu suspensão no meio de semana e deverá entrar no lugar de Flávio. Já na vaga de Batista, os atletas da posição são Bismarck e Pedro Henrique Aprigio, assim como Vitinho, que fez a função diante do XV de Jaú.

Possível escalação

Apesar da dúvida no setor ofensivo, o principal goleador do time, o zagueiro Gustavo Brandão, que tem seis gols e é vice-artilheiro da Série A4, estará em campo. Assim, uma possível escalação do Rio Branco conta com Eder; Braian, Gustavo Brandão, Ricardo e Gustavo Oliveira; Grigor, Kayllan e Gui Marques; Felipe Muranga, Carlos Iury e Bismarck (Vitinho).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Enquanto o Rio Branco busca confirmar a classificação, o Joseense tem o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, a equipe tem apenas duas vitórias em 13 rodadas e ocupa a 14ª posição, uma à frente do Z2. Em caso de derrota, pode ser ultrapassado por América e Jabaquara e entrar no grupo que cai para a quinta divisão. Não há mais chances de classificação.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.