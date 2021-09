Rio Branco visita a Ponte em confronto direto pela ponta no Paulista Sub-20

Equipes se enfrentam a partir das 15 horas, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, pela 5ª rodada do torneio

O Rio Branco tem um confronto direto pela liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-20 nesta quinta-feira (2). A equipe entra em campo às 15 horas, quando visita a Ponte Preta em Itapira, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira. O jogo vale pela quinta rodada da competição.

Os dois times somam oito pontos e ocupam as duas primeiras posições da chave, com vantagem para a Macaca, que leva vantagem no saldo de gols. Em caso de vitória, o Tigre deixa o adversário para trás e assume a ponta da tabela.

Comissão técnica do Tigre é liderada por Raphael Pereira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O Rio Branco também tenta, ao mesmo tempo, se manter invicto no torneio. Até agora, a equipe teve duas vitórias como mandante e dois empates como visitante.

O time estreou com uma goleada por 4 a 1 sobre o Amparo, empatou em 1 a 1 com a Itapirense, ficou no 0 a 0 com o Brasilis e venceu o Jaguariúna por 4 a 1. Os artilheiros riobranquenses são o atacante Ricardo e o meia Matheus Teixeira, ambos com dois gols.

Ao todo, existem nove grupos. Os três primeiros de cada chave e os cinco melhores quartos colocados avançam para a próxima fase.