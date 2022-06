Rio Branco vence o União São João e se classifica em segundo no Grupo 4

No Décio Vitta, Tigre fez 1 a 0 no time de Araras e agora está no Grupo 8 da próxima etapa da Bezinha

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco venceu na tarde deste sábado (25) o União São João, de Araras, pelo placar de 1 a 0, em jogo da 10ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Jair marcou o gol da vitória do Rio Branco neste sábado – Foto: Reprodução / Eleven Sports

Com o resultado, o Tigre garantiu a segunda colocação da chave, avançando para a próxima etapa da competição estadual.

Contra o lanterna do grupo, que não venceu nenhuma partida e somou apenas um ponto em toda a primeira fase da Bezinha, o Tigre contou com um gol de Jair, aos 12 minutos do segundo tempo, para vencer por 1 a 0. Após confusão na área, a bola sobrou para o jogador, que mandou no canto direito do goleiro para marcar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A segunda fase contará com quatro grupos de quatro integrantes cada, que jogam em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois melhores avançam às quartas de final. O Rio Branco integra o Grupo 8, que terá também as equipes do Grêmio Prudente, Mauá Futebol e XV de Jaú.

As definições sobre a tabela desta segunda etapa, como adversários, datas e horários de cada partida serão estabelecidas na manhã de segunda-feira, em conselho arbitral na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo.